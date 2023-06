Marvel's Spider-Man 2: le skin della Deluxe Edition non possono essere ottenute giocando

Insomniac Games ha annunciato i dettagli riguardanti tutte le edizioni di Marvel's Spider-Man 2, l'attesissimo nuovo capitolo della serie action-adventure in arrivo su PlayStation 5. Lo studio è intervenuto nuovamente per specificare un particolare sui contenuti ottenibili tramite l'acquisto della Deluxe Edition del gioco.

Come confermato dallo studio di Sony attraverso il cinguettio che vi abbiamo riportato più in basso, le skin alternative su cui potrete mettere le mani tramite l'acquisto della Deluxe Edition di Marvel's Spider-Man 2 non saranno in alcun modo ottenibili semplicemente giocando. I contenuti sono quindi esclusivamente accessibili tramite questa edizione, che potrete decidere di acquistare separatamente rispetto alla versione standard del gioco (al momento non è stato specificato il costo dell'upgrade).

La Deluxe Edition di Marvel's Spider-Man è disponibile per il pre-order al costo di 89,99 euro ed include, oltre a 10 costumi con cui personalizzare l'aspetto di Peter e Miles (5 skin a testa), anche tutti i bonus pre-order, elementi extra per la modalità Foto e 2 punti abilità aggiuntivi che potrete immediatamente spendere nello skill tree del gioco.

In attesa del debutto fissato al 20 ottobre di quest'anno in esclusiva su PlayStation 5, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Marvel's Spider-Man 2 per approfondire tutti gli aspetti del nuovo action-adventure supereroistico di Insomniac Games e Sony.