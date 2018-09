Marvel's Spider-Man: Sony ha concesso piena libertà creativa a Insomniac Games

Il creative director di Marvel's Spider-Man Brian Intihar è stato l'ospite speciale dell'ultima puntata di Spoilercast di Kinda Funny Games. In questa occasione lo sviluppatore ha parlato, fra le altre cose, del ruolo di Sony nello sviluppo del gioco.

Il creative director ha affermato che Marvel's Spider-Man è il gioco di successo che conosciamo oggi grazie alla piena libertà creativa concessa da Sony, che è in possesso dell'IP. Stando alle parole di Intihar, ogni volta che lo studio ha voluto apportare cambiamenti (anche drastici) alla formula di gioco, ha sempre incontrato il benestare dell'azienda giapponese. "Non ho mai sentito lamentele. Mi dicevano semplicemente 'dai, fallo'. Mi chiedevano: 'renderà il gioco migliore?'. Io rispondevo di sì e loro dicevano semplicemente 'Okay', e non se ne parlava più". A quanto pare, concedere la piena libertà creativa a Insomniac Games si è rivelata la scelta giusta: Marvel's Spider-Man è stato accolto calorosamente dal pubblico e dalla stampa specializzata diventando il gioco venduto più velocemente del 2018 nel Regno Unito e riuscendo a conquistare la vetta delle classifica di vendita persino in Giappone.

Ricordiamo che non è la prima volta che Sony viene lodata per questo motivo, come confermano le dichiarazioni di sviluppatori del calibro di David Cage e Hideo Kojima.