Marvel's Spider-Man: Sony festeggia l'anniversario con i migliori scatti dei giocatori PS4

Solo pochi giorni fa, Marvel's Spider-Man ha festeggiato il primo anniversario dell'esordio sul mercato videoludico. Sony ha dunque scelto di cogliere l'occasione per lanciare una sfida ai giocatori.

Nell'ambito del contest di fotografia in-game periodicamente organizzato dal colosso videoludico, si è infatti scelto di celebrare la produzione targata Insomniac Games. L'iniziativa Share of the Week ha visto dunque i videogiocatori attivi su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro cimentarsi con la Photo Mode di Marvel's Spider-Man, nel tentativo di immortalare uno scatto particolarmente spettacolare. Come di consueto, allo scadere di questa edizione del contest, le foto in-game giudicate maggiormente meritevoli sono state pubblicate sul Blog ufficiale di PlayStation.

Le sei immagini selezionate sono tra loro molto differenti ed immortalano l'eroe di casa Marvel nei contesti e negli stili più differenti. All'interno degli scatti Spider-Man corre lungo le pareti dei palazzi, sferra colpi ai nemici e sfoggia molteplici costumi. Abbiamo raccolto le foto in-game vincitrici direttamente in calce a questa news: qual è la vostra preferita?



Se siete rimasti affascinati dal mondo di gioco creato dagli sviluppatori di Insomiac e volete provare a sperimentare con la fotografia in-game, vi segnaliamo che recentemente è stata pubblicata su PlayStation Blog un'interessante guida alla Photo Mode di Marvel's Spider-Man, nella quale sono raccolti consigli ed esempi per aiutare i giocatori a creare uno scatto spettacolare.