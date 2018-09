Marvel's Spider-Man: Sony regala un tema esclusivo per PlayStation 4

Come parte del programma promozionale Countdown to Launch che ci porterà al lancio di Marvel's Spider-Man, Sony Interactive Entertainment ha deciso di regalare un tema dell'Uomo Ragno a tutti i possessori di PlayStation 4.

Il tema PS4 di Spider-Man presenta un wallpaper disegnato da Marko Djurdjevic che raffigura L'uomo Ragno contro Scorpion e Rhino, due vaillain che non hanno certo bisogno di presentazioni. Allo stato attuale il tema è disponibile esclusivamente per gli utenti PSN registrati negli Stati Uniti, per scaricarlo basterà effettuare il login su questa pagina e aggiungere il tema alla propria libreria.

Speriamo che l'iniziativa possa presto essere estesa anche al vecchio continente, restiamo in attesa di saperne di più. Ricordiamo che Marvel's Spider-Man sarà disponibile dal 7 settembre in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, secondo gli analisti di NPD il gioco sarà uno dei dieci titoli più venduti dell'anno negli Stati Uniti.