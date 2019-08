Marvel's Spider-Man è un successo inarrestabile: superate le 13 milioni di copie vendute

Nella storica giornata che segna l'ingresso di Insomniac Games nella famiglia di Sony Interactive Entertainment, gli autori californiani celebrano il successo commerciale (e di critica) di Marvel's Spider-Man informandoci di aver raggiunto e superato la significativa cifra delle 13 milioni di copie vendute su PS4.

Dopo essere divenuto il videogioco di supereroi venduto più velocemente negli Stati Uniti, Marvel's Spider-Man si avvicina così ai piani alti della classifica delle esclusive PlayStation 4 di maggior successo e, più in generale, dei videogiochi più acclamati e rappresentativi di questa generazione di console.

Il merito di questo incredibile risultato va ovviamente dato alla popolarità della proprietà intellettuale dell'Uomo Ragno, ma anche alla cura riposta dagli autori di Insomniac Games nella realizzazione di un titolo capace di unire il meglio degli action adventure singleplayer "lineari" alla libertà e alla progressione ludica dei sandbox a mondo aperto.

Il successo di Marvel's Spider-Man sembra essere stato uno fattori determinanti per l'acquisizione di Insomniac Games da parte di Sony, come d'altronde suggeriscono le numerose voci di corridoio che riguardano lo sviluppo di Marvel's Spider-Man 2 e il conseguente impegno del team di Burbank sulla next-gen, specie per quanto riguarda le potenzialità dell'SSD di PS5.