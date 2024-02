Marvel's Spider-Man, un super eroico cosplay di Mary Jane: è lei l'Uomo Ragno!

Marvel's Spider-Man 2 è una delle migliori esclusive per PlayStation 5 attualmente disponibili sul mercato. Si tratta di un sequel a dir poco spettacolare, che riesce a valorizzare tutti i punti di forza del primo episodio e che arricchisce la formula proponendo nuovi spunti. Le strade di New York sono al sicuro con il cosplay di Shikara Kumi!

A distanza di qualche mese dal lancio, il titolo di Insomniac Games è tornato su tutte le pagine a causa di una brutta e triste vicenda. L'attrice di Mary Jane in Marvel's Spider-Man 2 è stata vittima di stalking e anche se la protagonista di questi infausti eventi si è già detta pronta a tornare con un sequel, l'augurio è che fatti del genere possano non ripetersi più.

I giocatori di Marvel's Spider-Man 2 sono in attesa di eventuali DLC. Si parlava di contenuti aggiuntivi riguardanti Venom, Daredevil e tanto altro, ma al momento non si hanno novità in merito. Sognare è lecito, d'altronde già in passato Insomniac ha stupito i suoi giocatori con lo stand alone Miles Morales. Mentre la community resta in attesa, ecco un cosplay dell'Uomo Ragno da Marvel's Spider-Man. Sotto la maschera dell'eroe che protegge New York non troviamo Peter Parker, ma la rossa Mary Jane. Questa super eroica 'Ginger Spider-Woman' è pronta a farsi carico dei poteri di ragno per affrontare il crimine.