Marvel's Spider-Man supporta mouse e tastiera su PC

Insomniac Games ha confermato che la versione PC di Marvel's Spider-Man Remastered supporterà non solo i controller ma anche il sistema di controllo basato su mouse e tastiera.

Sviluppato in collaborazione con Nixxes Software, Marvel's Spider-Man Remastered potrà contare anche sul supporto per i riflessi in Ray-Tracing e impostazioni di rendering avanzate, con numerose opzioni per ottimizzare il gioco in base alla propria configurazione hardware.

Per quanto riguarda i controlli, lo studio ha confermato la possibilità di giocare con mouse e tastiera grazie ad un layout completamente riprogettato per sfruttare questi dispositivi di input, in alternativa ovviamente sarà possibile giocare con un controller.

Marvel's Spider-Man Remastered esce il 12 agosto su PC, in autunno invece sarà la volta di Marvel's Spider-Man Miles Morales, in arrivo su Windows dopo essere uscito su PS4 e PS5 nel 2020. I giochi Spider-Man di Insomniac hanno venduto oltre 30 milioni di copie e lo studio sta lavorando ora su Marvel's Spider-Man 2, atteso idealmente nel 2023 su PlayStation 4 e PlayStation 5, le probabilità che possa arrivare in seguito anche su PC sembrano però essere a questo punto molto elevate.

Cosa ne pensate dell'uscita di Spider-Man e Miles Morales su PC? Siete favorevoli a questa scelta di Sony e Insomniac Games oppure no?