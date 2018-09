Marvel's Spider-Man, The Messenger e Destiny 2 Forsaken giocati in diretta oggi su Twitch

Tornano gli appuntamenti targati Everyeye Live con tre nuovi appuntamenti dedicati a Marvel's Spider-Man, The Messenger e I Rinnegati, la nuova espansione di Destiny 2. Di seguito tutti gli appuntamenti.

Marvel's Spider-Man (Ore 14:00)

Iniziamo ad esplorare New York in compagnia dell'Uomo Ragno! Primo episodio della serie dedicata a Marvel's Spider-Man, la nuova esclusiva PlayStation in arrivo domani nei negozi.

The Messenger (Ore 17:00)

Un action game in Pixel Art che prende ispirazione dai classici del genere per console a 8 e 16-bit come Ninja Gaiden per Nintendo NES!

Destiny 2 I Rinnegati (Ore 21:00)

Giorno Gaming torna su Destiny 2 con due ore di gameplay de I Rinnegati, la nuova espansione dello sparatutto Bungie.

Tutte le trasmissioni andranno in onda su Twitch, vi invitiamo a iscrivervi al canale di Everyeye.it per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, l'iscrizione inoltre è obbligatoria per poter interagire in chat con la redazione e la commnity. Vi aspettiamo!