Marvel's Spider-Man torna al 2002: Tobey Maguire e Willem Defoe grazie alle mod

I giochi della serie Marvel's Spider-Man di Insomniac Games sono annoverabili tra i migliori adattamenti videoludici mai realizzati del personaggio creato da Stan Lee e Steve Ditko. Ciononostante, non sono riusciti ad imporre nell'immaginario collettivo il volto del loro Peter Parker, che i più nostalgici ancora immaginano come Tobey Maguire.

Un modder ha quindi cercato di accontentare i fan del personaggio di Sam Raimi introducendo il volto di Tobey Maguire nella versione PC di Marvel's Spider-Man Remastered, chiaramente tramite una mod. Si chiama "Play As Tobey Maguire V2" e include ben cinque outfit tratti dalla trilogia cinematografica dei primi anni 2000. Come potete vedere nel filmato di gameplay allegato in cima a questa notizia, il personaggio di Maguire è privo di animazioni facciali (stiamo pur sempre parlando di un lavoro amatoriale), tuttavia siamo sicuri che i fan di quei film sapranno apprezzarlo, magari accoppiandola con Human Spider, un'ulteriore mod che introduce il costume del Ragno Umano, il primo nome scelto dal Peter Parker di Maguire, poi cambiato in Spider-Man dall'annunciatore del match di wrestling. Rimanendo in tema Raimi, segnaliamo che esiste anche una mod che rimpiazza il personaggio videoludico di Norman Osborn con le sembianze dell'attore Willem Defoe, che in questo modo può essere osservato all'interno delle cutscene.

Tutte le mod citate fin qui possono essere scaricate comodamente da NexusMods, dove sono disponibili anche le istruzioni per l'installazione:

A proposito della serie di Insomniac Games, ricordiamo che su PC è disponibile anche Marvel's Spider-Man Miles Morales , mentre nel corso di quest'anno è atteso Marvel's Spider-Man 2 su PlayStation 5