Marvel's Spider-Man, Tom Holland: 'Il gioco PS4 ha ispirato una mossa di No Way Home'

Tom Holland, il più recente attore ad interpretare l'Uomo Ragno sul grande schermo e di nuovo in azione al cinema con Spider-Man No Way Home, ha rivelato che Marvel's Spider-Man di Insomniac Games è stato fonte d'ispirazione per la nuova pellicola dedicata all'iconico supereroe.

Anzitutto, come raccontato durante un'intervista con il portale Extraordinerd, Holland svela che Sony gli ha inviato una PlayStation 5 durante le riprese del nuovo film, con la quale ha potuto così giocare l'ultimo videogioco con protagonista Spider-Man. L'attore non solo lo ha giocato, ma ne è rimasto anche fortemente colpito.

"Credo che il gioco sia fantastico ed altamente divertente. Dondolarsi attraverso la città è davvero spettacolare", spiega. Alla domanda se il titolo prodotto da Sony abbia in qualche modo influenzato la realizzazione del nuovo lungometraggio, Holland rivela che sì, c'è un pizzico di Marvel's Spider-Man all'interno di No Way Home. "C'è effettivamente una mossa che Spider-Man effettua nel gioco che abbiamo preso e che effettua anche nel film, ed è davvero cool", conferma l'interprete dell'amichevole Uomo Ragno di quartiere, pur senza svelare di quale mossa si tratti.

Restando in tema, le skin gratis di No Way Home sono arrivate in Marvel's Spiderman per PS5, ma purtroppo non su PS4. Avete visto invece il trailer di No Way Home ricreato con le scene di Marvel's Spiderman per PS5?