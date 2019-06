Marvel's Spider-Man torna a guidare la classifica italiana di metà giugno

Grazie all'iniziativa PlayStation Days of Play, le migliori esclusive Sony per PS4 tornano sui gradini più alti del podio nella classifica italiana della settimana 24, facendo scivolare MotoGP 19 dalla prima alla sesta posizione.

Oltre a Marvel's Spider-Man, sul podio troviamo anche Days Gone e Detroit Become Human, quest'ultimo torna in classifica grazie al corposo taglio di prezzo applicato per i Days of Play, che ha permesso di acquistare il gioco a soli 19,99 euro.

Top 10 Italia 25 giugno 2019

SPIDER-MAN DAYS GONE DETROIT BECOME HUMAN GRAND THEFT AUTO V GOD OF WAR MOTOGP 19 MINECRAFT PLAYSTATION 4 EDITION GRAN TURISMO SPORT MINECRAFT NINTENDO SWITCH EDITION CALL OF DUTY BLACK OPS 4

In Top 10 trovano spazio anche God of War, GTA V, MotoGP 19, Gran Turismo Sport, Minecraft e Call of Duty Black Ops 4. La classifica dei tre giochi più venduti del 2019 in Italia vede invece FIFA 19 al primo posto, con GTA 5 e Kingdom Hearts 3 a seguire rispettivamente in seconda e terza posizione.