Marvel's Spider-Man: l'Uomo Ragno a spasso per New York nella nostra Video Recensione!

Mancano pochissimi giorni al lancio di Marvel's Spider-Man, ma il nostro Giuseppe Arace ha già trascorso innumerevoli ore in compagnia dell'amichevole ragnetto di quartiere. Curiosi di conoscere il suo parere? Ecco a voi la Video Recensione!

Marvel’s Spider-Man è un altro centro per i ragazzi di Insomniac Games. L’ambizione del team di sviluppo è stata ripagata da una messa in scena davvero spettacolare, che spesso ci toglie il fiato nelle fasi di esplorazione e ci esalta in quelle dedicate al combattimento. La nuova interpretazione dell’immaginario ideato da Stan Lee non manca di ispirazione neppure per quanto concerne la narrazione.

Il titolo, tuttavia, non riesce rivoluzionare il genere degli open-world, scegliendo piuttosto di adagiarsi sugli allori, con una serie di attività collaterali prive di grande originalità. Ben poco convincenti anche i momenti stealth e alcune prove opzionali. Nonostante ciò, Marvel's Spider-Man si è rivelato un titolo di elevata caratura e assolutamente imprescindibile per tutti i fan del ragnetto.

Per saperne di più, vi invitiamo a guardare la Video Recensione allegata in apertura e a leggere la corposa recensione di Spider-Man a cura del nostro Giuseppe Arace.