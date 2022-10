Marvel's Spider-Man: l'update PC regala nuovi oggetti anche su Playstation

L'edizione PC di Marvel's Spider-Man, che è passato dall'84° al 3° posto con il lancio su PC, ha da poco ottenuto un nuovo aggiornamento, il quale permette di collegare l'account Steam e Playstation per i possessori delle due edizioni del gioco e di ricevere così nuovi contenuti in-game.

L'aggiornamento in questione riguarda l'edizione PC di Marvel's Spider-Man Remastered la quale, dopo aver entusiasmato i giocatori con l'arrivo di un video dedicato al DLSS 3 che fa miracoli, ha da poco aggiunto una funzione molto interessante: infatti, da oggi sarà possibile collegare l'account Playstation Network e quello Steam in Marvel's Spider-Man.

Questo permetterà ad ogni utente di poter riscattare la Tuta Resiliente, il gadget Esplosione Concussiva e due punti per il ramo abilità dell'uomo ragno. L'aggiornamento in questione, dunque, permetterà di riscattare questi contenuti bonus qualora non siano stati precedentemente sbloccati e qualora il giocatore non fosse ancora in possesso di tutti i punti abilità ottenibili in gioco. L'aggiornamento, però, porta con sé ulteriori migliorie visive e prestazionali, come un generale miglioramento al sistema di illuminazione del ray-tracing e ad alcune scene di intermezzo. Se siete interessati alle patch notes della versione 1.1106.0.0, vi rimandiamo alle note ufficiali.

Da oggi, i giocatori potranno collegare i due account dal sito ufficiale Playstation o tramite l'accesso a Steam. Nonostante non si tratti di una grande novità per i giocatori che hanno già completato il titolo in precedenza, è comunque interessante osservare come Sony continui a propendere sempre più per il supporto all'ecosistema PC, visto anche recentemente con l'ufficializzazione di Sackboy: Una Grande Avventura su PC, oltre che al non ancora ufficializzato - ma oggetto di insistenti voci di corridoio - Returnal nella sua edizione PC.

Marvel's Spider-Man Remastered è una delle tante esclusive Playstation arrivate su Steam, precisamente a partire dallo scorso agosto e, come da poco annunciato dalla stessa Sony, l'avventura di Peter Parker e dell'incredibile uomo ragno verrà presto arricchita dall'arrivo di Marvel's Spider-Man Miles Morales su PC, previsto per la fine dell'anno.