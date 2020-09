Marvel's Spider-Man: upgrade per PS5? Screenshot scatenano il rumor, ma c'è incertezza

In attesa dell'evento dedicato a PlayStation 5, in programma per la serata di mercoledì 16 settembre, la community è in fermento, curiosa di apprendere nuovi dettagli sui piani di Sony per l'immediato futuro.

In questo clima, basta poco per accendere una scintilla e scatenare un falò di rumor, pronti a infiammare le discussioni tra appassionati. Particolarmente attiva in questo frangente è sicuramente la community di ResetEra, con gli utenti del forum sempre attenti sul fronte delle segnalazioni di insoliti avvistamenti.

In queste ore, in particolare, alcuni screenshot pubblicati da Insomniac Games hanno attirato l'attenzione del pubblico. Come potete verificare in calce a questa news, le immagini ritraggono alcune scene tratte da Marvel's Spider-Man, ma ad incuriosire il pubblico è un piccolo dettaglio, ovvero la presenza su di esse di un copyright Marvel datato 2020. La dicitura ha spinto parte dell'utenza a ipotizzare che le istantanee rappresentino un indizio per un possibile upgrade di Marvel's Spider-Man, in vista di una versione PlayStation 5 dell'apprezzata esclusiva.



In verità, per quanto intrigante, l'ipotesi sembra quantomeno azzardata: come potete verificare sempre in calce, l'account Twitter ha condiviso altre immagini di Marvel's Spider-Man riportanti tale copyright nel corso dell'intero anno, con una dicitura che sembra dunque essere vincolata semplicemente al periodo di pubblicazione. È dunque piuttosto difficile interpretare tale avvistamento come un indizio, ma, in fondo, viaggiare con la fantasia non costa nulla: vorreste vedere Marvel's Spider-Man ottimizzato per PlayStation 5?



Vi ricordiamo che Everyeye seguirà l'evento PS5 in diretta a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 16 settembre, con una lunga maratona ricca di ospiti. Vi attendiamo numerosi, ovviamente sul Canale Twitch di Everyeye!