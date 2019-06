Marvel's Spider-Man: l'utilizzo della ragnatela ha richiesto tre anni di sviluppo

Nel corso di un'intervista concessa a VG247.com, lo sviluppatore capo di Marvel's Spider-Man, Ryan Smith, ha spiegato quanto sia stato difficile il lavoro svolto da Insomniac Games nel dare forma alle dinamiche di gameplay basate sull'impiego della ragnatela per spostarsi all'interno della mappa open world di New York.

Stando a Smith, infatti, le meccaniche di gioco correlate al cosiddetto web swinging tra i grattacieli della Grande Mela ha richiesto non poco tempo e tutte le energie creative della compagnia californiana, specie in considerazione del fatto che, per molti membri dello staff, si sarebbe trattato del primo videogioco di Spider-Man: "Introdurre lo slancio nelle transizioni del web swinging, realizzando le animazioni utilizzate nei movimenti basati sull'utilizzo della ragnatela nelle fasi in cui bisogna spostarsi da un luogo all'altro della mappa, è stato un enorme cambiamento per noi".

Sempre secondo Smith, le innumerevoli ore di sviluppo e le risorse investite nel creare il web swinging sono state ben spese: "Aggiungendo una fotocamera espressiva che ti fa sentire l'Uomo Ragno abbiamo enfatizzato il tutto, dalle oscillazioni all'immersione offerta. Tutto ciò ha richiesto molto tempo, è stato sviluppato nell'arco di due o tre anni seguendo di volta in volta le opportunità offerteci dal prototipo che avevamo".

Le meccaniche di esplorazione free roaming basate sul web swinging saranno certamente riprese, e ulteriormente migliorate, in Marvel's Spider-Man 2, o almeno questo è il desiderio che i fan dell'amichevole supereroe di quartiere nutrono osservando i rumor sul sequel next gen che hanno anticipato l'E3 2019 e, soprattutto, ripensando alle incredibili potenzialità dell'SSD ultraveloce di PS5.