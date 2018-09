Marvel's Spider-Man: vediamo il trailer con i riconoscimenti della stampa

Nella giornata di oggi, Insomniac Games e Sony Interactive Entertainment hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato a Marvel's Spider-Man, l'action-adventure open-world che in questi giorni sta conquistando tutti i fan dell'amichevole ragno di quartiere.

Il trailer, che potete trovare in apertura di notizia, mette in vetrina i riconoscimenti della stampa che il gioco ha ricevuto di recente. Il gioco di Insomniac è stato accolto con il favore delle testate internazionali, riuscendo infine a raggiungere un metascore pari a 87. Il filmato, come al solito, mette anche in mostra alcune spettacolari sequenze di gioco, alternando le cutscene a brevi momenti di gameplay.

Lasciandovi alla visione del video, vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man è disponibile ora in esclusiva su PlayStation 4. Oltre che dalla critica, il titolo sta ricievendo la calorosa accogliena dei giocatori, come testimonia la carenza di scorte registrata in Giappone. Per tutti gli altri dettagli sul gioco di Insomniac, vi rimandiamo alla nostra Recensione, nel mentre potete dare anche uno sguardo a due ore di gameplay giocate in compagnia del nostro Francesco Fossetti.