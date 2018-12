Marvel's Spider-Man: vediamo il trailer di lancio del DLC Silver Lining

Con l'arrivo di Silver Lining si chiude definitivamente l'arco narrativo del trittico delle espansioni dedicate a Marvel's Spider-Man, l'action-adventure di Insomniac Games riuscito nell'impresa di diventare il gioco di supereroi più velocemente venduto negli Stati Uniti d'America.

Il filmato, che potete visionare tramite il player che trovate in cima alla notizia, alterna sapientemente scene di gameplay a sequenze cinematiche, mettendo in mostra i soliti scorci di Manhattan e presentando i villain e nemici che dovremo affrontare nel corso di questa nuova ed ultima espansione. Inutile dire come anche questo DLC sembri contenere una dose di spettacolarità decisamente al di sopra della media, ma in linea con quanto visto con il gioco base di Spider-Man e le sue espansioni.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man è disponibile ora in esclusiva su PlayStation 4. Grazie ad un nuovo aggiornamento gratuito, il titolo ha accolto, dopo le insistenti richieste dei fan, il nuovo costume tratto dalla trilogia cinematografica di Sam Raimi. Per conoscere tutti i dettagli relativi all'espansione Silver Lining, vi consigliamo di leggere la nostra Recensione dedicata. Il DLC, fra le altre cose, contiene uno speciale omaggio al compianto Stan Lee, originale ideatore dell'Uomo Ragno e di tanti altri iconici personaggi facenti parte dell'universo Marvel.