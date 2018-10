Marvel's Spider-Man: vediamo una versione preliminare di New York!

L'iniziativa Blocktober continua con successo e dopo God of War adesso è arrivato il momento di scoprire il "Blocking Out" di Marvel's Spider-Man, ammirando una versione estremamente preliminare della mappa di New York.

L'iniziativa Blocktober è nata nel 2017 quando Micheal Barclay ha deciso di dedicare il mese di ottobre alla pratica di "Blocking Out" dei livelli, termine che indica il processo di mappatura utilizzando semplici blocchi per dare un'idea generale dell'ambientazione, operazione tipica delle fasi iniziali di sviluppo di un progetto.

Nei giorni scorsi Sony Santa Monica ha svelato il "Blocking Out" di God of War mentre oggi il designer Josue Benavidez di Insomniac Games ha pubblicato alcune immagini relative ad una versione estremamente preliminare del modello della città di New York che fa da sfondo alle vicende narrate in Marvel's Spider-Man: da questi blocchi grezzi lo studio ha poi modellato la fedele ricostruzione di NY che abbiamo potuto ammirare nel gioco.

Ricordiamo che Marvel's Spider-Man si aggiornerà presto con la modalità New Game Plus e con il DLC La Città che non Dorme Mai: La Rapina, quest'ultimo disponibile dal 23 ottobre.