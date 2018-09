Marvel's Spider-Man: la versione italiana contiene una citazione degli 883!

Lo YouTuber The Nickness ha scoperto una curiosa citazione in Marvel's Spider-Man per PlayStation 4: l'easter egg in questione riguarda una canzone degli 883... uno dei brani simbolo del gruppo, parliamo ovviamente di Hanno Ucciso l'Uomo Ragno!

Un verso della canzone viene citato in un dialogo del gioco, nel quale è possibile udire chiaramente la frase "avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè". Non è chiaro se questo passaggio sia presente anche nella versione in lingua inglese ma con ogni probabilità si tratta di un gradito omaggio reso dai doppiatori e traduttori italiani.

Potete giudicare voi stessi guardando il filmato pubblicato in apertura della notizia, cosa ne pensate di questo easter egg di Marvel's Spider-Man? Ricordiamo che il nuovo gioco Insomniac è disponibile in esclusiva su PlayStation 4 dal 7 settembre scorso, il titolo ha debuttato al primo posto delle classifiche in Inghilterra, Italia e Giappone, riscuotendo un buon successo anche in Nord America.

Gli sviluppatori non hanno escluso la possibilità di realizzare un sequel di Marvel's Spider-Man tuttavia al momento non sembrano esserci piani precisi in merito e ogni eventuale decisione verrà presa in un secondo momento.