Marvel's Spider-Man, versioni a confronto: cosa cambia tra PC e PlayStation?

Con il debutto su Steam ed Epic Games Store ormai alle porte, Marvel's Spider-Man Remastered è stato messo a confronto nelle sue versioni per PC e console PlayStation 5 e PlayStation 4. Quali sono le novità a cui ha lavorato Nixxes Software per aggiornare e migliorare l'action-adventure di Insomniac Games sul profilo tecnico?

A rispondere alla domanda abbiamo il sempre puntuale ElAnalistaDeBits, che ha realizzato un nuovo video comparativo dedicato all'action-adventure con protagonista l'amichevole Spider-Man di quartiere.

Gli approfondimenti tecnici realizzati dallo YouTuber ci dicono che la versione PC, a differenza di quella console, permette di regolare il FOV, con la possibilità di ottenere un campo visivo più ampio rispetto alla versione console. Il gioco include la possibilità di utilizzare l'IGTI (Insomniac Games Temporal Injection), la stessa tecnica di ricostruzione temporale utilizzata nella versione PS5. Tuttavia, i risultati sono inferiori a quelli offerti da DLSS o FSR 2.0.



Il Ray Tracing presenta alcune incongruenze nella versione PC, con alcune geometrie e riflessi che non vengono visualizzate correttamente. Nixxes è già al lavoro sulle patch legate al RT, quindi non è da escludere che questi bug possano essere corretti in futuro.

L'FSR 2.0 è un miglioramento sostanziale rispetto alla versione 1.0, ma non tiene il passo del DLSS in termini di qualità visiva, soprattutto nelle modalità prestazioni e ultra prestazioni.

Su PC ci sono inoltre lievi miglioramenti nella qualità delle ombre, nell'occlusione ambientale e nelle texture della scena ad impostazioni massime.

Secondo lo YouTuber, stiamo parlando di un gioco molto impegnativo su PC in termini di prestazioni. Senza un buon processore o i 32 Gb di RAM consigliati per i 4K si verrà a creare un collo di bottiglia molto evidente. Il Vsync a volte non funziona correttamente: forzarlo dal pannello di controllo di Nvidia può essere una buona soluzione temporanea. Infine, la modifica delle impostazioni grafiche senza il riavvio del gioco può influire negativamente sulle prestazioni o causare arresti anomali. Ulteriori approfondimenti tecnici possono essere consultati nella nostra analisi tecnica di Marvel's Spider-Man Remastered su PC e Steam Deck.

Se invece siete curiosi di conoscere maggiori dettagli sugli aspetti ludici dell'action-adventure di Insomniac Games vi rimandiamo alla nostra Recensione di Marvel's-Spider Man Remastered per PC.