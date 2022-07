Marvel's Spider-Man: ecco il primo video confronto tra le versioni PC e PS5

Con i pre-ordini di Marvel's Spider-Man Remastered aperti su PC, il canale YouTube Cycu1 ha effettuato un video confronto preliminare tra questa nuova versione dell'action-adventure di Insomniac Games con quella che già conoscevamo per PlayStation 5.

Il filmato che vi abbiamo riportato in apertura mette fianco a fianco Marvel's Spider-Man Remastered per PC e PS5, ma a dire il vero non sono molte le differenze che si possono scorgere dando uno sguardo al confronto. Alcune immagini della versione PC appaiono leggermente più sfocate di quella console, ma è possibile che ci siano stati problemi di compressione su YouTube. Per il resto, si possono individuare leggerissime differenze nella qualità delle ombre e dell'illuminazione, ma il comparto grafico delle due versioni sembrerebbe essere sostanzialmente identico.

Sappiamo che su PC Marvel's Spider-Man Remastered implementerà il Ray Tracing (introdotto post-lancio su PS5) in una nuova modalità ad alte prestazioni, oltre al DLSS di NVIDIA che consentirà di migliorare le performance senza rinunciare alla qualità visiva, e al DLAA, tecnologia legata alle schede GeForce RTX che incrementa la qualità dell'anti-aliasing tramite deep learning.

Nell'attesa che il gioco di Insomniac Games arrivi su PC il 12 agosto, Marvel's Spider-Man Remastered ha già fatto il botto su Steam, dove è già tra i prodotti più pre-ordinati in assoluto.