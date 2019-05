Marvel's Spider-Man: un video dalla GDC 2019 racconta lo sviluppo del gioco PS4

La Game Developers Conference rappresenta sempre un'occasione interessante per approfondire alcuni retroscena che caratterizzano lo sviluppo di acclamate produzioni videoludiche.

Nel corso dell'edizione di quest'anno, vi è stato spazio anche per Marvel's Spider-Man: l'esclusiva per Playstation 4 è stata infatti protagonista di un panel dedicato, nel corso del quale sono state approfondite le sfide affrontate da Insomniac Games per la sua realizzazione. L'oratore principale è stato Elan Ruskin, che ha raccontato come la software house si è approcciata alla sfida di ricreare in-game una propria versione di New York che fosse in grado di essere ospitata all'interno di un unico Blu-Ray. La genesi della città USA che i videogiocatori hanno imparato a conoscere nei panni dell'eroe Marvel è stata dunque al centro del panel tenutosi alla GDC 2019: potete visionarlo tramite il video che trovate in apertura a questa news. Cosa ne pensate, l'opera di Insomniac a reso giustizia alla Grande Mela?



Se avete giocato il titolo Playstation 4, probabilmente vi sarete accorti che gli sviluppatori si sono divertiti ad inserire al suo interno diverse citazioni: per questa ragione Everyeye ha raccolto in video alcuni dei migliori easter egg di Marvel's Spider Man. Inoltre, se siete desiderosi di tornare ad immergervi nel mondo creato da Insomniac, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare uno speciale fotografico su Marvel's Spider Man, a cura di Cristiano Bonora.