Marvel's Spider-Man: la Video Recensione del nuovo DLC Territori Contesi

Territori Contesi è un classico capitolo di transizione: non inserisce particolari novità, né propone una storia indimenticabile, ma aggiunge nuovi tasselli al mosaico narrativo, preparandoci per il gran finale.

Supportato da un livello di difficoltà mediamente più elevato e da uno scavo più approfondito nella personalità del capitano Watanabe, questo secondo DLC non si allontana troppo dagli standard qualitativi a cui Marvel's Spider-Man ci ha abituato.

Il problema di Territori Contesi risiede principalmente in una ripetitività molto accentuata: meno incisivo de La Rapina, questo contenuto aggiuntivo ha il compito di spianare il terreno per Silver Lining, terzo atto dell'espansione La Città che non dorme mai, in arrivo a dicembre su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Per saperne di più su Territori Contesi vi rimandiamo alla Video Recensione che trovate in apertura, buona visione!