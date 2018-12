Marvel's Spider-Man: Video Recensione del terzo e ultimo DLC Silver Lining

Silver Lining chiude la storia di questa mini trilogia senza grandi guizzi: resta sul solco qualitativo tracciato dalle prime due puntate, punta i riflettori su una coprotagonista davvero ben caratterizzata, fa leva su una spettacolarità da manuale e purtroppo affretta i tempi del racconto...

Il terzo DLC di Marvel's Spider-Man cala purtroppo il sipario sui vari personaggi con poca eleganza. Volendo tirare le somme del trittico di capitoli, La Città che non Dorme Mai ha saputo rivelarsi un contenuto abbastanza appagante, in grado di stuzzicare le curiosità dei fan per le prossime avventure dell'arrampicamuri.

Per saperne di più sulla parte conclusiva della mini trilogia vi rimandiamo alla recensione di Silver Lining e vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man è ora in offerta sul PlayStation Store come parte dei Saldi di Gennaio.