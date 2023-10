Marvel's Spider-Man vs Batman Arkham: quale serie di supereroi preferisci?

La nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2 ha confermato che la nuova avventura dell'amichevole Uomo Ragno di quartiere è un prodotto eccezionale che consacra definitivamente la serie Insomniac come perfetto esempio di videogioco basato su supereroi. Ma in passato un altro brand ha impressionato allo stesso modo: Batman Arkham.

Sia Marvel's Spider-Man che Batman Arkham possiamo tranquillamente considerarle le serie sui supereroi più grandi ed importanti degli ultimi 15 anni, se non addirittura dell'industria videoludica in generale data l'elevata qualità dei singoli giochi che le compongono. All'epoca del suo primo episodio pubblicato nel 2009, Batman Arkham Asylum, l'opera creata da Rocksteady Studios ha saputo conquistare i favori di critica e pubblico non solo per il suo splendido comparto audiovisivo e per un gameplay coinvolgente che mescolava sapientemente combattimenti corpo a corpo, fasi stealth e indagini, ma soprattutto perché catturava al meglio l'essenza e le atmosfere delle storie di Batman rivelandosi così la miglior trasposizione videoludica possibile dell'iconico personaggio DC Comics.

Il successivo Batman Arkham City del 2011 ha saputo elevare ancora più in alto l'asticella qualitativa, al punto da potersi considerare tranquillamente uno dei migliori giochi sui supereroi mai realizzati nel corso del tempo. Dopo un prequel sviluppato da WB Games Montreal (Batman Arkham Origins), la trilogia Rocksteady si è conclusa nel 2015 con Batman Arkham Knight che ha ripreso quanto fatto dai predecessori per calarlo in un contesto ancora più oscuro, ambientato attraverso tutta Gotham City da esplorare anche a bordo della celebre Batmobile. Batman Arkham è ricordato ancora oggi con enorme affetto dai fan, che non hanno mai smesso di tesserne le lodi anche a distanza di anni.

Al momento del suo debutto su PS4 nel 2018, l'originale Marvel's Spider-Man era atteso proprio come un nuovo inizio per i videogiochi basati sugli eroi in calzamaglia dalla forza e dai poteri straordinari. Il sistema di combattimento dell'opera Insomniac richiamava alla mente i giochi di Batman targati Rocksteady, ma prendendo poi ovviamente una sua specifica direzione totalmente in linea con lo stile e le atmosfere delle storie dell'Uomo Ragno. Se infatti Batman Arkham puntava su atmosfere cupe, trame mature e personaggi dal profondo risvolto psicologico, Marvel's Spider-Man si presentava più leggero e dai toni scanzonati, perfettamente in linea con la personalità del giovane Peter Parker. Ma questo non significava assolutamente che il titolo Insomniac fosse meno epico, anzi al contrario ha saputo regalare momenti indimenticabili per tutti gli amanti del personaggio e del mondo Marvel in generale.

Nel 2020 Marvel's Spider-Man Miles Morales ha approfondito ulteriormente quanto visto nel primo gioco attraverso una storia stand-alone incentrata sul giovane Miles, per la prima volta lo "Spider-Man" designato a proteggere New York in assenza di Peter. Il titolo ha segnato anche l'esordio del brand su PS5, facendo da apripista per Marvel's Spider-Man 2 che si è dimostrato la piena maturità del franchise, destinato ad imporsi come uno dei migliori giochi mai pubblicati sulla più recente console Sony.

Arrivati a questo punto, la domanda è inevitabile: quale ritenete sia la miglior serie sui supereroi mai fatta tra Marvel's Spider-Man e Batman Arkham? Dita roventi sulla tastiera, diteci la vostra!