Marvel's Spider-Man vs God of War 2018: chi ha venduto di più?

Marvel's Spider-Man vs God of War: parliamo senza dubbio di due delle più grandi esclusive del catalogo PlayStation degli ultimi anni, due titoli usciti nel 2018 e che hanno riscosso un enorme successo di pubblico e critica. Ma a distanza di oltre quattro anni, chi ha venduto di più? Scopriamolo!

Quanto ha venduto Marvel's Spider-Man?

A giugno 2022, la serie Marvel's Spider-Man ha venduto oltre 33 milioni di copie, dati che includono le vendite di Marvel's Spider-Man per PS4, Marvel's Spider-Man Remastered per PS5 e Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS4 e PS5, le vendite delle versioni PC non sono invece incluse nel conteggio. Il solo Marvel's Spider-Man ha totalizzato oltre venti milioni di copie vendute su PlayStation 4 diventando il videogioco sui supereroi di maggior successo di sempre negli USA. I dati di vendita di Marvel's Spider-Man Remastered per PS5 e PC non sono noti, idealmente su Steam il gioco ha registrato oltre un milione di download.

Quanto ha venduto God of War?

I dati più recenti risalgono alla fine dello scorso anno: ad oggi God of War 2018 ha venduto oltre 23 milioni di copie su PS4 e PC. Un buon traguardo ma che probabilmente verrà superato da God of War Ragnarok con 11 milioni di unità distribuite nel primo mese di presenza sul mercato.