Marvel's Spider-Man vs Marvel's Avengers: il supereroe nel video confronto

Con la pubblicazione della patch 2.2 di Marvel's Avengers, Spider-Man ha fatto il suo ingresso nelle versioni PlayStation 4 e PlayStation 5 del titolo di Crystal Dynamics.

Dopo lo straordinario successo riscosso su PlayStation 4 dal Marvel's Spider-Man di Insomiac Games, mettere a confronto le due produzioni è un'azione spontanea, resa più semplice dalla pubblicazione di alcuni approfonditi video confronti. Tra questi ultimi, spicca il filmato prontamente realizzato dall'ormai noto El Analista de Bits.

Con il video che trovate in apertura a questa news, il content creator pone l'accento su diversi aspetti relativi alla resa di Spider-Man in Marvel's Spider-Man e in Marvel's Avengers. La video analisi si sofferma in particolare sul livello di dettaglio delle texture, la fluidità delle animazioni, la qualità di modelli e costumi. Dal filmato, emerge in maniera alquanto evidente una generale superiorità tecnica per la produzione di Insomniac Games, in particolare sul fronte della fluidità delle acrobazie compiute dall'Arrampicamuri tra i grattacieli di New York.



In attesa di veder tornare il supereroe in azione in Marvel's Spider-Man 2, e dopo l'esordio cross-gen di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, ricordiamo che il nuovo aggiornamento del titolo Square Enix non ha introdotto missioni di trama legate a Spider-Man in Marvel's Avengers.