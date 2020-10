Marvel's Spider-Man vs Miles Morales: differenze per il combat system

In attesa del debutto di PlayStation 5, che porterà con sé anche il debutto di Marvel's Spider-Man: Miles Morales su console Sony di attuale e prossima generazione, il team di sviluppo condivide nuovi dettagli sulla produzione.

In particolar modo, il Game Director Christian Cameron ha posto l'accento sulla volontà di Insomniac Games di proporre un differente approccio alle fasi action del gioco. Gli speciali superpoteri di Miles Morales hanno infatti permesso agli sviluppatori di apportare interessanti modifiche al combat system rispetto a quanto visto in Marvel's Spider-Man per PlayStation 4.



Nello specifico, la capacità del giovane eroe di generare scariche bio-elettriche renderà più rilevante il focus sugli attacchi ad area. Per questa ragione, saranno frequenti le situazioni in cui il supereroe si ritroverà ad affrontare interi gruppi di avversari, pronti a circondarlo e a esercitare pressione numerica. Non mancheranno poi all'appello nuovi gadget e abilità collegate alla tuta da Spider-Man, capaci, ad esempio, di potenziare alcune tipologie di attacchi. Complessivamente, dunque, Insomniac Games ha cercato di proporre un'esperienza in parte differente rispetto al gioco originale.



Elemento imprescindibile per ogni nuova avventura ragnesca che si rispetti, i giocatori potranno inoltre contare sulla presenza di nuovi costumi in Marvel's Spider-Man: Miles Morales, atteso sia su PS4 sia su PS5.