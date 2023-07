Marvel's Spider-Man vs Miles Morales di Insomniac: qual è il più bello?

La serie Marvel's Spider-Man ha conquistato milioni di giocatori in pochi anni con due soli di giochi: Marvel's Spider-Man è uscito nel 2018 mentre nel 2020 è stata la volta di Marvel's Spider-Man Miles Morales (e di Marvel's Spider-Man Remastered), mentre a ottobre 2023 arriva Marvel's Spider-Man 2. In attesa del sequel, ecco una sfida tra Marvel's Spider-Man e Miles Morales! Tu quale preferisci?

Marvel's Spider-Man

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Marvel's Spider-Man èe per molti anche uno dei migliori giochi di Spider-Man di sempre. E il motivo è semplice: pochi altri titoli offrono (ancora oggi) la stessa libertà d'azione di Marvel's Spider-Man, un gioco Open World di grande impatto ambientato a New York (ovviamente) e che vede l'arrampicamuri impegnato a fronteggiare vecchi nemici e nuovi villain.Non è un gioco perfetto, Marvel's Spider-Man, ma può contare sulla stessa attitudine "libertina" di GTA V, permettendo di divertirsi affrontando le missioni della storia ma banalmente anche solo girando per Manhattan lanciando ragnatele di palazzo in palazzo. Per saperne di più ecco la recensione di Marvel's Spider-Man Miles Morales è il protagonista del gioco che ha accompagnato il debutto di PS5 sul mercato nel novembre 2020.La formula di Marvel's Spider-Man viene qui, del resto squadra che vince non si cambia. Miles Morales prende il posto di Peter Parker ed è subito successo in un Open World che, ribadiamo, ricicla moltissime delle meccaniche del predecessore, senza la pretesa di innovare ma con il solo obiettivo di dare ai fan di Miles un'avventura di alto profilo. Obiettivo raggiunto? Sicuramente.E presto lo scontro sarà tra Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man 2: riuscirà il sequel a raggiungere lo stesso successo del primo gioco? In attesa di scoprirlo ecco la nostra anteprima di Marvel's Spider-Man per PS5