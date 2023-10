Marvel's Spider-Man vs Miles Morales vs Spider-Man 2: qual è il più bello?

Affondando le mani in quell’ampia ragnatela che è l’universo Marvel, giusto per restare in gergo, Insomniac ha realizzato una serie di videogiochi di azione e avventura dedicati alle peripezie dell’Uomo Ragno, ma quale delle tre avventure videoludiche è la preferita dai giocatori?

Ispirati alla lunga tradizione dei fumetti, i videogiochi di Marvel’s Spider-Man si concentrano principalmente su Peter Parker e Miles Morales. Scopriamo, attraverso i punteggi di Metacritic, qual è il gioco che ha raggiunto la posizione di gradimento più elevata.

3 - Marvel's Spider-Man Miles Morales (85/100)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales espande le avventure del Ragnetto e ci consente di impersonare un nuovo protagonista, Miles Morales, con nuovi gadget, nuove abilità e tanti poteri da sbloccare. Ambientato in una New York innevata e ricca di dettagli grafici, è un utile anello di congiunzione fra il primo e il secondo episodio. La simpatia dell’eroe di questa storia ci si incolla subito addosso e il gameplay offre una longevità complessiva soddisfacente con molte attività secondarie a cui dedicarsi, oggetti collezionabili e una buona quantità di extra. Azione e divertimento si fondono con una narrativa intrigante, ricamata su temi delicati, e si uniscono a una colonna sonora ben contestualizzata.

2 - Marvel's Spider-Man (87/100)

Con Marvel's Spider-Man, Insomniac ci ha proiettati in un gioco di azione e avventura con sfiziosi riferimenti ai fumetti, un sistema di gioco dai ritmi serrati e una raffigurazione di New York City sorprendentemente dettagliata. Il tutto nei panni di Peter Parker. Premiato da pubblico e critica (qui trovate la nostra recensione di Marvel’s Spider Man) per il suo gameplay ricco di funzionalità e la sua varietà di missioni e attività secondarie, sa intrattenere con il suo sistema di combattimento al cardiopalma e una storia dal deciso taglio cinematografico.

1 - Marvel's Spider-Man 2 (91(/100)

Marvel's Spider-Man 2 è il seguito dell'acclamato primo episodio di Spider-Man e, ereditando una buona parte dell’intelaiatura del precedente capitolo, amplia il mondo di gioco (che è grande quasi il doppio rispetto al passato) e ci dà la possibilità di intervallare l’uso di due protagonisti, rispettivamente Peter Parker e Miles Morales. Con la medaglia di primo classificato appuntata al petto, il gioco si conferma quello con il punteggio più alto su Metacritic, continua a narrare delle vicende dominate da una irresistibile frenesia e arricchisce le funzioni di gioco con nuovi poteri, nuove abilità e tanti nuovi enigmi da risolvere, migliorando ulteriormente il sistema di combattimento. Per saperne di più ecco la recensione di Marvel's Spider-Man 2.