Marvel's Spiderman Miles Morales: come curare e ripristinare la salute

Durante le sue scorribande per le vie di Manhattan, il nuovo ragnetto di Sony incapperà spesso in pattuglie di nemici da affrontare e sconfiggere, per cercare di riportare l’ordine nella città di New York.

Nonostante sia dotato di abilità sovrumane, nemmeno Spider-Man (e tantomeno il protagonista del nuovo gioco, il giovane Miles) è intoccabile, e vi capiterà spesso, soprattutto a difficoltà di gioco un po’ più alte, di subire una gran quantità di danni. Per non rischiare di rimanere in fin di vita ed essere poi sopraffatti dai vostri avversari potete sfruttare la possibilità di curarvi, in modo tale da aumentare le vostre chance di sopravvivenza e di vittoria dello scontro.

Ogni volta che manderete un colpo a segno e creerete combo sempre più lunghe e spettacolari, aumenterete una speciale barra di combattimento chiamata Focus: una volta raggiunta una quantità minima di riempimento di questa barra, tramite la pressione della Freccia Giù della croce direzionale del controller potrete consumare il Focus per ripristinare parte della salute del protagonista, permettendogli così di continuare a combattere senza il rischio di essere sconfitto. Fate però attenzione a dosare al meglio l’utilizzo di questa abilità, poiché usandola consumerete sempre l’intera barra del Focus, ottenendo una quantità di saluta direttamente proporzionale alla quantità di Focus accumulata: di conseguenza, state attenti a non consumare tutto il vostro Focus in situazioni in cui la vostra salute è stata solo leggermente scalfita, e cercate invece di tenerne da parte una buona quantità per quanto vi ritroverete in situazioni di serio rischio.

