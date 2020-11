Marvel's Spiderman Miles Morales su PC e Xbox? No, è solo un errore

Nel corso delle ultime ore è apparso uno strano banner pubblicitario a tema Marvel's Spiderman Miles Morales sul PlayStation Store americano. Stando alla dicitura presente nella parte bassa dell'immagine, il titolo Insomniac Games è un'esclusiva temporale console ed è anche disponibile su PC. Come potete immaginare, però, le cose non stanno così.

Pare infatti che non si tratti d'altro che di un banale errore commesso da chi ha inserito il banner sullo store digitale di Sony, dal momento che il template appartiene ad un altro gioco (probabilmente Godfall, attualmente disponibile su PC e PlayStation 5 con una versione Xbox Series X in arrivo tra circa sei mesi). A darne la conferma su Twitter è stato James Stevenson, ovvero il Community Director di Insomniac Games. Lo sviluppatore ha cercato di placare gli animi dei fan, che alla semplice vista della piccola scritta sull'immagine stavano già esultando per l'arrivo del gioco su altre piattaforme o insultando Sony per lo stesso motivo.

Insomma, per quanto sarebbe stato bello vedere Marvel's Spiderman Miles Morales e la versione base del gioco arrivare anche sulle altre piattaforme, non sembra che il team interno di Sony abbia alcun piano per portare la propria creatura su PC in maniera a quanto fatto di recente da Guerrilla Games con Horizon Zero Dawn.