Marvel's Spider Man Remastered: arriva il chiarimento di Sony sugli aggiornamenti per PS5

Dopo giornate di speculazioni e informazioni parziali, Sony ha chiarito con una nota ufficiale la questione dell'aggiornamento a Marvel's Spider Man Remastered su PlayStation 5 per chi possiede una copia del gioco in versione PS4.

Interrogata dalla redazione di Kotaku, Sony ha voluto chiarire una volta per tutte la questione degli aggiornamenti a Marvel's Spider Man Remastered e Marvel's Spider Man: Miles Morales su PS5. Come si legge nella nota ufficiale infatti: "Marvel's Spider Man Remastered è una versione migliorata di Marvel's Spider Man ed è inclusa come parte di Marvel's Spider Man: Miles Morales Ultimate Edition per PS5. Inoltre, i giocatori che acquisteranno Marvel's Spider Man: Miles Morales su PS4 potranno eseguire l'aggiornamento alla versione PS5 senza costi aggiuntivi e con un aggiornamento a pagamento potranno scaricare Marvel's Spider Man Remastered. Al momento non ci sono piani per offrire Marvel's Spider Man Remastered come soluzione standalone. I giocatori con una copia di Marvel's Spider Man per PS4 possono acquistare Marvel's Spider Man: Miles Morales Ultimate Edition per provare la versione Remastered su PS5. Marvel's Spider Man per PS4 sarà comunque retrocompatibile su PS5".

Insomma, Sony conferma le informazioni frammentarie degli ultimi giorni. Insomniac Games ha invece sottolineato tutte le nuove funzionalità che faranno parte di Marvel's Spider Man Remastered, dal ray tracing al nuovo audio 3d.