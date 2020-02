Marvel's Spiderman, la sceneggiatura diventa un libro: l'autore spera serva agli studenti

Mentre continuano a rincorrersi con una certa frequenza rumor su un Marvel's Spiderman 2 per PS5, il team di Insomniac Games ha pubblicato un volume decisamente interessante.

In collaborazione con Sony e Marvel, è infatti approdato sugli scaffali un libro dedicato alla sceneggiatura di Marvel's Spiderman. Quest'ultimo, in particolare, si concentra sulle sequenze d'intermezzo presenti all'interno dell'esclusiva PlayStation 4. L'intero testo prodotto dal team di sviluppo sarebbe stato difficile da proporre in versione integrale: in un'intervista concessa a Vice, Jon Paquette, lead writer per Marvel's Spiderman, ha infatti svelato che questo ammonterebbe a circa 800.000 parole, di cui solo la metà hanno poi effettivamente trovato spazio nella versione finale del gioco.

Un volume che, secondo Paquette, potrebbe risultare particolarmente utile per i giovani che hanno ambizioni legate alla stesura di sceneggiature. "Mi viene chiesto spesso, di solito da studenti 'Com'è fatta la sceneggiatura di un videogioco?", ha raccontato il veterano di Insomniac, riferendo di come sovente i ragazzi esprimano il desiderio di poterne avere uno reale, da utilizzare come esempio per comprendere meglio diversi aspetti del lavoro di script writer.



Al settembre 2019, i dati statistici indicavano Marvel's Spiderman come l'esclusiva PS4 più venduta negli USA dal lancio della console ammiraglia di casa Sony.