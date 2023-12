Marvel's Venom: demo gameplay in Unreal Engine 5, un video fan made che incuriosisce

Il canale YouTuber TeaserPlay, famoso per i suoi video gameplay e trailer fan made di giochi non annunciati, ha pubblicato una nuova clip con il gameplay trailer di Marvel's Venom in Unreal Engine 5.

Da tempo si parla di un DLC o un gioco di Venom in fase di sviluppo, non ci sono conferme a riguardo ma TeaserPlay ha provato a immaginarlo, proponendoci la demo di un gioco d'azione dedicato a Venom, realizzato con l'ultima versione del motore grafico di Epic Games.

Non manca nulla: Venom che si lancia da un palazzo, elicotteri presi a pugni e polizia ovunque per provare a fermare l'avanzata del celebre nemico dell'Uomo Ragno, qui in stato di furia totale. Chiaramente, trattandosi di una demo fan made non tutto è perfetto ma quanto basta per far sognare il popolo della rete e far crescere l'hype per Marvel's Venom.

TeaserPlay non è nuovo a lavori del genere, sempre suoi sono il trailer fan made di Red Dead Revolver Remake, Max Payne 2 Remake in Unreal Engine 5, God of War II Remake e del remake di Assassin's Creed 2 che risplende in Unreal Engine 5.

E voi, vorreste un gioco dedicato a Venom da parte di Insomniac Games oppure no? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.