Marvel's Wolverine: arriva la dichiarazione ufficiale di Insomniac Games sul leak

Come ben saprete, in questi giorni stanno circolando in rete numerosi leak a tema Marvel's Wolverine, dal momento che Insomniac Games è stata vittima di un attacco hacker che ha permesso ai malintenzionati di sottrarre all'azienda un grosso quantitativo di dati privati. A distanza di qualche giorno, è arrivata la dichiarazione degli sviluppatori.

Ecco di seguito il lungo messaggio degli sviluppatori di Marvel's Wolverine:

"Vi ringraziamo per il vostro incredibile supporto. Lo apprezziamo profondamente. Siamo tristi e arrabbiati per l'attacco hacker con cui alcuni criminali hanno colpito il nostro studio e per tutto ciò che ne consegue, anche emotivamente. Negli ultimi giorni ci stiamo concentrando nel fornirci supporto fra di noi. Siamo consapevoli che i dati rubati includono anche informazioni private dei nostri dipendenti, di ex sviluppatori e di altri lavoratori. Questi dati includono anche dettagli sullo sviluppo di Marvel's Wolverine per PlayStation 5. Noi stiamo continuando a lavorare per determinare l'impatto di questa fuga di informazioni. Questa esperienza è stata estremamente faticosa per noi. Vogliamo che chiunque possa godersi i giochi che sviluppiamo nel modo in cui abbiamo previsto e come i giocatori meritano. In ogni caso, sia Logan che Insomniac sono resilienti. Il gioco è nelle fasi iniziali della produzione e si evolverà nel corso dello sviluppo, seguendo i nostri piani. Apprezziamo l'entusiasmo degli appassionati e pubblicheremo le informazioni ufficiali su Marvel's Wolverine quando i tempi saranno maturi. Da parte di tutti i membri di Insomniac Games, vi ringraziamo per il supporto in questi tempi difficili."

