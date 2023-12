Marvel's Wolverine: attenti agli spoiler, i video gameplay stanno circolando in rete

Il furto di dati ai danni di Insomniac Games ha dato il via ad una serie di leak e anticipazioni sui prossimi progetti dello studio, inoltre stanno ricolando sul web anche video gameplay e spoiler su Marvel's Wolverine. Attenzione dunque!

X, Threads, YouTube, Reddit e forum sono in queste ore un vero campo minato, quindi prestate la massima attenzione a spoiler e leak non desiderati. Da tenere in considerazione che il materiale trafugato non rispecchia in alcun modo lo stato del progetto, dunque tenete a bada le aspettative e non tuffatevi in analisi tecniche che allo stato attuale non hanno davvero nessun senso.

Purtroppo è un brutto momento per Insomniac Games, un gruppo Ransomware ha rubato 1.7TB di dati dai server dell'azienda e lo ha diffuso in rete dopo aver richiesto un riscatto di due milioni di dollari, giustamente non pagato da Sony e Insomniac.

Al momento le due compagnie non hanno commentato la diffusione di queste informazioni, oltre alla lineup dei prossimi giochi Insomniac sono stati rubati sono stati rubati anche dati personali dei dipendenti e documenti privati come contratti e documentazione legata all'assicurazione sanitaria degli impiegati dello studio. Nelle prossime ore probabilmente altro materiale farà la sua comparsa sul web, il consiglio è sempre quello di stare attenti sopratutto nel caso di video o archivi compressi.