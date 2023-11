Marvel's Wolverine tra data d'uscita, toni dark e ambientazioni: gli ultimi leak

A pochi giorni di distanza dagli ultimi leak sull'uscita di Marvel's Wolverine e del nuovo gioco di Bend Studio, un altro insider si riaffaccia sui social per condividere delle indiscrezioni sul prossimo, attesissimo videogioco supereroico di Insomniac Games per PlayStation 5.

L'artefice di questa nuova infornata di anticipazioni su Marvel's Wolverine è Daniel Richtman: l'insider conosciuto sui social con il nickname di DanielRPK ha saputo ritagliarsi negli anni una certa notorietà, soprattutto in funzione dell'attendibilità di alcune delle sue 'imbeccate' sui progetti della Casa delle Idee. Dopo aver spifferato quelli che, a suo giudizio, saranno i personaggi di The Last of Us 3 e TLOU Multiplayer, DanielRPK si riaffaccia sui social (non prima però di passare per il suo Patreon) con delle indiscrezioni su Marvel's Wolverine.

A detta dell'insider, il nuovo videogioco di Insomniac dovrebbe vedere la luce nel 2025 in esclusiva assoluta su PlayStation 5 ed essere caratterizzato da una trama dai toni dark, con un canovaccio narrativo dai temi maturi e violenti che porterà Logan a visitare Madripoor. Stando a quanto sostenuto da Ritchman, quindi, gli emuli di Wolverine potranno recarsi a Madripoor per esplorare questa immaginaria location che vanta diversi legami con i mutanti e gli X-Men, fungendo storicamente da rifugio per criminali, cacciatori di taglie e, più in generale, per persone desiderose di far perdere le proprie tracce.

Già nel teaser d'annuncio di Marvel's Wolverine, d'altro canto, troviamo un riferimento diretto a Madripoor con lo scorcio dei grattacieli della città fittizia del sud-est asiatico nella locandina che si intravede dietro la figura di Logan. Ad ogni modo, come di consueto vi invitiamo a prendere con le pinze ogni genere di indiscrezione o sedicente leak e a considerarlo come tale.