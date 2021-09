Marvel's Wolverine: David Hayter vorrebbe doppiare Logan nel titolo Insomniac

Marvel's Wolverine ha sorpreso tutti i fan PlayStation in seguito al breve teaser trailer mostrato durante il PlayStation Showcase. Attualmente le informazioni sul progetto sono molto limitate: si sa per certo che l'opera è nelle prime fasi di sviluppo e non ha una finestra di lancio ben definita.

Non si sa ancora chi sarà il doppiatore di Logan, alias Wolverine, che nel filmato non proferisce alcuna parola. Alcuni fan però hanno espresso il desiderio di vedere David Hayter, storico doppiatore di Solid Snake nella saga di Metal Gear Solid, prestare la sua voce al celebre personaggio, ritenendolo perfetto per il ruolo. Un'idea che sembra piacere molto anche al diretto interessato: rispondendo a un follower su Twitter, Hayter ha infatti ammesso di "averci pensato", dimostrando quindi interesse nel ruolo. Tra l'altro il doppiatore e sceneggiatore canadese non è estraneo al mondo Marvel: ha infatti contribuito a scrivere le sceneggiature dei primi due film degli X-Men, usciti rispettivamente nel 2000 e nel 2003.

Quello di Hayer sembra essere un semplice pensiero, ma vi piacerebbe vedere il doppiatore di Snake interpretare Wolverine nel gioco di Insomniac Games? Nel frattempo è stato confermato che lo sceneggiatore di Spec Ops The Line scriverà la storia di Marvel's Wolverine. I fan hanno inoltre notato un easter egg su Hulk nel trailer di Marvel's Wolverine.