Marvel's Wolverine esce su PS5 nel 2023, secondo il documento di Microsoft al CMA

Microsoft ha inviato un ricco documento al CMA inglese con cui ha evidenziato come, a sua detta, le ultime considerazioni dell'ente regolatore britannico sulla questione Activision facevano più piacere a Sony che non ai consumatori.

Nello stesso documento, è stato rilevato un interessante dettaglio riguardante una delle esclusive più attese dai possessori di PlayStation 5. Microsoft ha stilato un elenco delle produzioni first party e dei titoli esclusivi in arrivo sulle piattaforme Sony, e tra questi figura anche il nome di Marvel's Wolverine. Ciò che ha catturato l'attenzione dei giocatori è che il colosso di Redmond ha indicato un periodo di lancio per il gioco, al netto del fatto che Insomniac Games non ha mai comunicato nulla di ufficiale al riguardo.



Secondo Microsoft, Marvel's Wolverine uscirà su PlayStation 5 nel corso del 2023, insieme ad altre esclusive tra cui Marvel's Spider-Man 2 della stessa Insomniac, Final Fantasy XVI e Forspoken. Ovviamente non possiamo prendere questa informazione per certa, data l'assenza di una data di lancio ufficiale per l'ambizioso progetto che arriverà soltanto dopo il lancio di Marvel's Spider-Man 2.

Marvel's Wolverine sarà un gioco full size secondo le parole di Insomniac, e questo lascia presagire l'arrivo di un gioco tripla A che sia dal punto di vista contenutistico e qualitativo al pari delle altre produzioni della compagnia di sviluppo. Rispetto a Marvel's Spider-Man, gli autori hanno promesso anche una caratterizzazione narrativa dai toni più maturi.