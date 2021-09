Marvel's Wolverine, Fable e oltre: a cosa servono i teaser trailer in CG?

Nel corso dell'ultimo PlayStation Showcase, il grande pubblico ha potuto assistere ad alcuni interessanti annunci, tra i quali ha trovato spazio Marvel's Spider-Man 2, atteso per il 2023, ma anche il reveal di Marvel's Wolverine, al momento ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo.

L'annuncio del gioco ha potuto contare solamente su di un breve teaser trailer realizzato in computer grafica, che non ha offerto alcun tipo di dettaglio sulla tipologia di produzione che ci si troverà effettivamente di fronte. Il medesimo approccio ha caratterizzato l'annuncio di Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, presentato in apertura dello show.

Come noto, tuttavia, il reveal di nuove produzioni tramite brevi teaser trailer in CG non è certamente una pratica inedita. Per restare in tempi recenti, possiamo ad esempio ricordare l'annuncio del nuovo Fable o del reboot di Perfect Dark, entrambi in sviluppo presso gli studi di casa Microsoft. L'utilizzo di questo strumento comunicativo è tuttavia innegabilmente aumentato nel corso degli ultimi anni, con parte del pubblico che lo ha fortemente criticato a causa della sua scarsa concretezza, che spesso cela date di uscita molto lontane nel tempo.



A proporre un punto di vista differente sull'utilizzo di questo tipo di teaser, ci ha però pensato David Ellis, sviluppatore di 343 Industries impegnato nella realizzazione di Halo: Infinite. Tramite un breve messaggio pubblicato su Twitter, il professionista ha posto l'accento su come "gli annunci di giochi con grande anticipo (spesso in CG) talvolta hanno più a che fare con la ricerca di personale per lavorare al titolo che non con la promozione del gioco stesso". I teaser rappresentano in effetti una vetrina importante per le software house, che - con un gioco ufficialmente annunciato - possono avviare un percorso di ampliamento del proprio pool di professionisti con maggiore rapidità.