Marvel's Wolverine è nelle fasi iniziali dello sviluppo, primi dettagli da Insomniac

Una delle sorprese più inaspettate giunte durante il PlayStation Showcase è stato senza ombra di dubbio l'annuncio di Marvel's Wolverine, nuovo titolo supereroistico curato dai talentuosi e instancabili ragazzi di Insomniac Games.

Il progetto ci è stato presentato con un breve trailer che, sebbene sia riuscito ad emozionare i fan della Casa delle Idee ed in particolar modo dell'iconico mutante dotato di affilati artigli, ha svelato poco sul gioco vero e proprio. Sulle pagine del PlayStation Blog sono però state diffuse le prime informazioni al riguardo, che ci svelano di più su chi si sta occupando della direzione del titolo e sull'avanzamento dello sviluppo.

"Marvel's Wolverine è un gioco standalone diretto da Brian Horton (creative director) e Cameron Christian (game director) che di recente hanno guidato gli sforzi creativi su Marvel's Spider-Man: Miles Morales, un gioco di cui siamo estremamente orgogliosi in Insomniac. Sulla scia dei nostri giochi di Spider-Man, il nostro obiettivo qui è non solo rispettare il DNA di ciò che rende il personaggio così popolare, ma anche cercare opportunità per renderlo fresco ed attuale e riflettere lo spirito di Insomniac. Anche se Marvel's Wolverine si trova ancora in una fase molto iniziale dello sviluppo, da quel che ho visto della sua narrativa e del gameplay all'avanguardia, il team sta già creando qualcosa di veramente speciale", sono state le dichiarazioni di Ryan Schneider di Insomniac.

Sembra insomma che dovremo attendere ancora parecchio tempo prima di mettere le mani sul titolo, e non è da escludere che possa essere pubblicato in un secondo momento rispetto a Marvel's Spider-Man 2, anch'esso annunciato da Sony durante il PlayStation Showcase.