Marvel's Wolverine e il nuovo gioco di Bend Studio: trapela online il periodo d'uscita

Dopo Marvel's Spider-Man 2, Insomniac si concentrerà su Marvel's Wolverine. Dal profilo ArtStation di un concept artist emergono nuove anticipazioni sulla possibile finestra di lancio del prossimo kolossal supereroico in esclusiva PlayStation 5 e del misterioso videogioco in sviluppo presso Bend Studio.

La sempre attenta community di ResetEra si è infatti accorta che il concept artist Hung Nguy afferma su ArtStation di essere al lavoro su Marvel's Wolverine e di collaborare con Bend Studio alla realizzazione del prossimo videogioco degli autori di Days Gone.

Il 'portafoglio creativo' dell'artista vietnamita comprende bozzetti per progetti come The Quarry, Arena of Valor e Dragon's Rise the Forgotten Realms su Unreal Engine 5. Ebbene, stando a quanto riferito da Nguy, Marvel's Wolverine dovrebbe vedere la luce su PlayStation 5 nel corso del 2024, mentre per il nuovo videogioco di Bend Studio ci sarebbe da pazientare fino al 2025.

Sia nel caso di Marvel's Wolverine che del prossimo titolo di Bend Studio, il concept artist riferisce di fornire un supporto ai PlayStation Studios insieme a Volta, un'affermata agenzia indipendente che collabora alla realizzazione di artwork, materiale promozionale e bozzetti per tutta una serie di partner videoludici multipiattaforma o first party, da Ubisoft a Gearbox Software passando per Warner Bros. Games, Meta/Facebook, BioWare, Activision, Microsoft e, appunto, Sony. A prescindere dall'attendibilità e dalle credenziali di Nguy, come sempre invitiamo chi ci segue a prendere con le pinze ogni genere di indiscrezione o sedicente leak e a considerarli per ciò che sono.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete ingannare l'attesa per le prime informazioni ufficiali sui prossimi videogiochi di Insomniac Games e Bend Studio leggendo questo approfondimento su cosa ci aspettiamo da Marvel's Wolverine su PlayStation 5.