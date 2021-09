Marvel's Wolverine: Hulk comparirà nel gioco? Indizi da un easter egg

Marvel's Wolverine è stata una delle maggiori sorprese del PlayStation Showcase di settembre 2021. Insomniac Games ha confermato di essere al lavoro sul progetto tramite un breve teaser trailer che è già riuscito a stuzzicare la fantasia degli appassionati.

E per quanto il filmato sia durato giusto una manciata di secondi, i più attenti sono già riusciti a cogliere alcuni interessanti easter egg all'interno del bar dove si trova il più iconico e amato degli X-Men. Dietro al bancone sulla destra si può infatti cogliere una targa che riporta la sigla "HLK 181": non si tratta di lettere e numeri messi a caso, dato che sono un preciso richiamo al numero 181 de L'Incredibile Hulk, il fumetto del 1974 in cui Wolverine fece la sua prima comparsa in assoluto dando tra l'altro vita a un epico scontro con il gigante verde.

Alcuni fan hanno quindi fantasticato sulla possibilità che Hulk possa fare una comparsa nel gioco, sebbene l'easter egg potrebbe unicamente riferirsi alle origini del personaggio. In ogni caso si dovrà probabilmente aspettare prima di ricevere ulteriori informazioni sul titolo: Insomniac ha infatti confermato che Marvel's Wolverine è nelle fasi iniziali di sviluppo e non è stata stabilita alcuna finestra di lancio. Gli sviluppatori hanno comunque confermato che Marvel's Wolverine sarà esclusiva PS5.