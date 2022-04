Marvel's Wolverine: iniziate le sessioni mocap per l'esclusiva PS5?

Dopo aver regalato ai possessori di PlayStation 5 Ratchet & Clank Rift Apart, Insomniac Games sta sicuramente avendo il suo bel da fare tra tutti gli ambiziosi progetti a cui il team di Sony sta lavorando. Tra questi, oltre a Marvel's Spider-Man 2 ed un nuovo titolo multiplayer, c'è anche Marvel's Wolverine.

Oltre ad averci anticipato che il titolo sarà caratterizzato da toni cupi e più drammatici rispetto a Marvel's Spider-Man (la sceneggiatura è curata dallo scrittore di Spec Ops The Line), il tutto supportato da un combat system particolarmente violento, i ragazzi di Insomniac Games non hanno svelato nient'altro sul titolo atteso su PlayStation 5.

Al momento dell'annuncio Marvel's Wolverine si trovava nelle fasi iniziali dello sviluppo, ma sembra che il team stia continuando a lavorarci attivamente, come testimonia una foto pubblicata su Twitter da Mike Yosh, lead animator del gioco. La didascalia che accompagna il cinguettio recita: "Così tranquillo e silenzioso… Non sarà così ancora per molto", e possiamo dare una fugace occhiata ad una stanza adibita alle sessioni di motion capture.

Sembrerebbe, insomma, che Insomniac abbia preparato tutto il necessario per dare il via alle sessioni mocap di Marvel's Wolverine. Sebbene questo non ci fornisca indicazioni temporali particolarmente precise circa la possibile finestra di lancio del gioco, sembra evidente come il progetto sia in uno stato di salute positivo e che i lavori stiano procedendo come previsto.