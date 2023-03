Marvel's Wolverine: Insomniac ha assunto Steve Blum per il doppiaggio di Wolverine?

Marvel's Wolverine è una delle produzioni più attese da parte dei possessori di PlayStation 5, tuttavia sono davvero esigue le informazioni che possediamo ad oggi sul nuovo titolo firmato da Insomniac Games.

I lavori su Marvel's Wolverine proseguono nella massima segretezza, quindi, ma alcune speculazioni puntano sul fatto che Insomniac possa aver ingaggiato Steve Blum, lo storico doppiatore del personaggio in diverse serie animate e nel recente Marvel's Midnight Suns di Firaxis, chiamato ad interpretarlo nuovamente nel gioco di Insomniac.

Tutto è iniziato con un video postato da Blum su Instagram qualche settimana fa, in cui l'attore ha mostrato un'imminente sessione di motion capture, legata ad un progetto a cui ha partecipato qualche tempo fa. Blum ha riferito espressamente dichiarato di aver preso parte allo sviluppo di un videogioco, sul quale però ha firmato un accordo di non divulgazione e di cui non può riferire nulla di specifico. Nel messaggio del post si fa riferimento anche all'attore Roger Craig Smith, altro noto doppiatore che potrebbe essere coinvolto nella produzione Sony.

Al momento gli indizi terminano qui, e nonostante i forti sospetti non possiamo avere certezza che l'attore stia effettivamente lavorando al progetto. Per saperne di più, dovremo inevitabilmente attendere novità da Insomniac Games.

Se di Marvel's Spider-Man 2 conosciamo già la finestra di lancio, Sony non è stata altrettanto eloquente con Marvel's Wolverine di cui si vocifera un'uscita nel 2025.