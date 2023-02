Marvel's Wolverine non prima del 2025? Le ultime da Jeff Grubb

Insomniac Games è al momento pienamente concentrata sullo sviluppo di Marvel's Spider-Man 2, in arrivo su PlayStation 5 il prossimo autunno, ma i fan sono fortemente curiosi di scoprire novità concrete anche su Marvel's Wolverine, l'altro progetto a tema Marvel in lavorazione presso gli studi della compagnia californiana.

Con la nuova avventura di Spider-Man più vicina temporalmente, Insomniac finora non si è soffermata più di tanto nel rivelare nuovi approfondimenti sul gioco con protagonista Wolverine, attorno al quale c'è ancora il più stretto riserbo. Un recente video di Sony ha smentito Microsoft sull'uscita di Marvel's Wolverine nel 2023, e probabilmente l'opera vedrà la luce su PS5 soltanto nel corso del 2024. Ma c'è anche chi ipotizza che il prossimo titolo Insomniac possa non arrivare prima del 2025.

Ad avanzare questa possibilità è il noto insider e giornalista Jeff Grubb, che in un recente livestream si è soffermato su Marvel's Wolverine e la sua data d'uscita. "La cosa più sorprendente per me è che ho sentito parlare di due differenti date. Ho sentito l'autunno del 2024, il che sarebbe folle considerato che Insomniac pubblicherà Marvel's Spider-Man 2 quest'autunno. Ho anche sentito che internamente parlano prevalentemente del 2025, dunque non sarei sorpreso se andasse così. Ma se c'è una compagnia che potrebbe riuscire a pubblicare due enormi produzioni AAA da un anno all'altro, quella è Insomniac", ha affermato Grubb.

L'insider si sofferma anche sul rating a cui lo studio sta puntando per il gioco di Wolverine: "Puntano ad una classificazione matura, questo è ciò che ho sentito. Credo che un rating Mature funzionerebbe per Wolverine, è il personaggio giusto". Infine, Grubb sottolinea come Insomniac stia prendendo le distanze dai film cinematografici incentrati sul personaggio, in modo così da seguire una propria visione: "Vogliono evitare qualunque collegamento o dettaglio che richiami i film della FOX, vogliono che il gioco funzioni autonomamente. Stavo cercando di capire il setting ed ho sentito che sarà ambientato prima che Wolverine si unisce agli X-Men, il che avrebbe penso per un gioco su di lui".

Chiaramente si rimane nell'ambito delle ipotesi al momento, nella speranza che Insomniac fornisca qualche dettaglio in più quanto prima. In attesa di Marvel's Wolverine, il nostro speciale su X-Men Le Origini Wolverine vi permette di ricordare la violentissima avventura del 2009 incentrata sull'iconico personaggio.