Marvel's Wolverine non esce nel 2023? Un video di Sony smentisce Microsoft

Lo scorso ottobre un passaggio del documento mandato da Microsoft al CMA in merito all'acquisizione di Activision citava l'uscita di Marvel's Wolverine nel corso del 2023, assieme ad altre esclusive, sia temporali che non, come Marvel's Spider-Man 2, Final Fantasy XVI e Forspoken.

Né Insomniac Games, né tantomeno Sony hanno tuttavia mai fornito indizi sulla possibilità che il nuovo videeogioco di Wolverine potesse effettivamente vedere la luce quest'anno. Anzi, con l'uscita di Marvel's Spider-Man 2 confermata per l'autunno 2023 si potrebbe considerare praticamente impossibile che Insomniac lanci sul mercato entrambi i giochi nello stesso anno, magari pure a distanza ravvicinata.

Una conferma in tal senso arriva adesso da un video sui giochi più attesi del 2023 per PS5 e PS4 diffuso dalla stessa Sony, comprensivo non solo delle esclusive (PlayStation VR2 incluso) ma anche dei più rilevanti titoli multipiattaforma e cross-gen previsti nei prossimi mesi. Ed in questo corposo elenco di 23 nomi non c'è alcuna menzione a Marvel's Wolverine. Il gioco del resto è anche sparito velocemente dai radar subito dopo la presentazione avvenuta nel settembre del 2021, con gli autori che hanno diffuso ben poche informazioni da allora.

Con grande probabilità Marvel's Wolverine sarà uno dei titoli di punta per PS5 nel 2024. La speranza resta in ogni caso quella di rivederlo in azione al più presto, magari attraverso un primo assaggio del suo gameplay.