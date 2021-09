Marvel's Wolverine è realtà: ecco la nuova IP di Insomniac per PS5

Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato del possibile arrivo di una nuova IP a tema Marvel in sviluppo presso i PlayStation Studios e questa sera è arrivata una piacevole conferma. Allo Showcase di PlayStation è infatti stato annunciato con un brevissimo trailer Marvel's Wolverine.

Nel corso dell'evento è infatti stato mostrato un filmato in computer grafica ambientato in un bar devastato probabilmente da una feroce lotta e all'improvviso si vede un brutto ceffo che trova le forze per rialzarsi e, impugnando un coltello, inizia a muoversi verso l'uomo seduto al bancone. Il trailer si interrompe con la telecamera fissa proprio sulle braccia dell'uomo seduto, il quale si rivela essere Wolverine e tira fuori i suoi letali artigli.

Purtroppo non si conoscono i dettagli sul gioco, il quale è in sviluppo presso Insomniac Games e, stando a quanto dichiarato dal team nella sequenza finale del filmato, approderà esclusivamente su PlayStation 5. Tale particolare fa intuire che il progetto non sia in dirittura d'arrivo e quasi sicuramente arriverà dopo Marvel's Spiderman 2, anch'esso annunciato questa sera con uno spettacolare filmato che si chiude con la comparsa del tanto atteso Venom.

Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio di Wolverine, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche il reveal trailer di Marvel's Spiderman 2.