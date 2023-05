Marvel's Wolverine e Silent Hill Townfall: Sony ha svelato la finestra di lancio?

Mentre ci si interroga circa la presenza di Marvel's Wolverine e i vari progetti legati a Silent Hill sul palco del PlayStation Showcase, sembrerebbe che Sony abbia diffuso alcuni indizi sulle finestre di lancio di un paio di prodotti nell'ultimo report per gli investitori.

All'interno del documento di recente pubblicazione, il colosso nipponico ha parlato anche dei giochi in uscita prossimamente e la maggior parte di quelli trattati nel report arriverà entro la fine dell'anno in corso, con l'unica eccezione rappresentata da Suicide Squad Kill the Justice League, il gioco di Rocksteady Studios che è stato posticipato a febbraio 2024. Gli unici titoli che non hanno una finestra di lancio sono proprio Marvel's Wolverine e Silent Hill Townfall.

Ed è proprio per questo motivo che i giocatori sono convinti che entrambi i titoli approderanno sugli scaffali nella seconda metà del 2024. Tale ipotesi andrebbe a supporto delle dichiarazioni di Jeff Grubb, che qualche tempo fa ha parlato proprio del possibile arrivo del gioco dedicato al supereroe con gli artigli di adamantio nell'autunno del prossimo anno.

Se così fosse, potrebbe trascorrere ancora un po' di tempo prima di vedere in azione entrambi i giochi e questa sera tutti i riflettori potrebbero essere puntati su Marvel's Spider-Man 2 per quello che riguarda Insomniac Games.